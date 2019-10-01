Spor

Tolga Ciğerci küllerinden doğdu

01 Ekim 2019 Salı 11:37 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 11:44

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci kendine güvenenleri mahçup etmedi. Sarı lacivertli takımın 1 yıl önce sakat olarak transfer ettiği gurbetçi futbolcu, sabırlı ve planlı çalışmanın karşılığını bu sezon aldı.