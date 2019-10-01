Tolga Ciğerci küllerinden doğdu01 Ekim 2019 Salı 11:37 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 11:44
Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci kendine güvenenleri mahçup etmedi. Sarı lacivertli takımın 1 yıl önce sakat olarak transfer ettiği gurbetçi futbolcu, sabırlı ve planlı çalışmanın karşılığını bu sezon aldı.
2 sezon önce Galatasaray’da oynarken sakatlanan gurbetçi oyuncunun futbol hayatının tehlikeye girdiği iddia edilmişti.
O dönemde Fenerbahçe’nin yürümekte bile zorlanan 27 yaşındaki futbolcuyu transfer etmesi şaşkınlıkla karşılandı.
Fenerbahçe’nin bu transferine taraftarlar büyük tepki gösterdi.
Ali Koç kefil olmuştu
Başkan Ali Koç tepkileri "Tolga Ciğerci’ye ben kefilim. Fenerbahçe’ye büyük hizmetleri olacak,biraz sabredin" diye sonlandırdı.
Tolga, Fenerbahçe’ye imza attıktan sonra, ayak parmağındaki sakatlığından dolayı bırakın forma giymeyi uzun süre antrenmanlara bile çıkamadı.
1 yıl sahalardan uzak kalan gurbetçi futbolcu tedavi amaçlı sık sık Amerika ve Almanya’ya gitti.
27 yaşındaki oyuncu yeni sezon öncesi herkes tatildeyken Almanya’da bireysel antrenör eşliğinde antrenman yaptı.
Tolga Ciğerci, sezonun ilk haftası Gazişehir’e karşı son 16 dakika forma giyerek adeta yeniden doğdu.
Gazişehir maçındaki istekli görüntüsüyle dikkat çeken gurbetçi futbolcu son 5 karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.
Tolga son olarak Galatasaray maçındaki mücadeleci ve istekli futboluyla alkış aldı.
‘’Tekrar futbol oynayabilir mi’’ denilen Tolga Ciğerci, 1 yıllık özverili bir çalışmanın ardından Fenerbahçe’nin banko oyuncusu olmayı başardı.
Tolga, 6 maçta 1 gol, 1 asistlik performansıyla da takımına büyük katkı sağladı.
Kaynak: TRT SPOR