Manchester United eski günlerini arıyor.

Son lig maçında sahasında Arsenal ile 1-1 berabere kalan kırmızılar, ilk 7 haftada sadece 9 puan toplayabildi.

2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 de mağlubiyeti bulunan Manchester ekibi, 10'uncu sırada bulunuyor.

Manchester United, 1989 - 90 sezonundan sonraki en kötü lig başlangıcını yaşıyor.

O dönem 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 de yenilgi alan İngiliz ekibi, ilk 7 maçta sadece 7 puan toplayabilmişti.

Manchester Unıted o sezonu 48 puanla ile 13'üncü sırada tamamlamıştı.

Geçen sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan Manchester United, kötü sonuçların ardından takımın başına Ole Gunnar Solskjaer'i getirmişti.

Norveçli çalıştırıcı ile çıktığı ilk 12 maçı kaybetmeyen United, ligi 6'ıncı sırada bitirerek Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı.

Kaynak: TRT SPOR