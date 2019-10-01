Türkiye'nin dünya şampiyonu unvanlı tek atleti Ramil Guliyev, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda madalya için piste çıkıyor.

Bir önceki şampiyonada, 2017 Berlin'de dünya şampiyonu olan Guliyev bu başarısını tekrar yaşatmak istiyor.

Bu muhteşem rekabet 22.40'ta Türkiye'nin yeni spor kanalı TRT SPOR2 ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

Kaynak: TRT SPOR