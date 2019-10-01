Spor
Ramil Guliyev'in final günü01 Ekim 2019 Salı 09:53 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 09:56
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda en büyük madalya umudumuz Ramil Guliyev, bugün 200 metrede madalya mücadelesine çıkıyor. 22.40'taki yarış TRT SPOR ve TRT SPOR2'den naklen yayınlanacak.
Türkiye'nin dünya şampiyonu unvanlı tek atleti Ramil Guliyev, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda madalya için piste çıkıyor.
Bir önceki şampiyonada, 2017 Berlin'de dünya şampiyonu olan Guliyev bu başarısını tekrar yaşatmak istiyor.
Bu muhteşem rekabet 22.40'ta Türkiye'nin yeni spor kanalı TRT SPOR2 ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
Kaynak: TRT SPOR
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