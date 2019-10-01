Hentbolda Kadınlar Süper Kupa sahibini Ankara'da bulacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 sezonu Süper Lig şampiyonu Kastamonu Belediyespor ile Türkiye Kupası'nın sahibi Muratpaşa Belediyespor, Süper Kupa maçında karşılaşacak.

THF Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Karşılaşma TRT SPOR2'den canlı olarak yayınlanacak.

Muratpaşa Belediyespor daha önce 3 kez (2012, 2013, 2018) Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı.

Kastamonu Belediyespor ise 2017 yılında Süper Kupa'yı kazandı.

Kaynak: TRT SPOR