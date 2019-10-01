Süper Kupa heyecanı TRT SPOR2'de01 Ekim 2019 Salı 10:09 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 10:30
Hentbolda Kadınlar Süper Kupa sahibini Ankara'da bulacak. 2 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçta Kastamonu Belediyespor ile Muratpaşa Belediyespor karşılaşacak. Karşılaşma TRT SPOR2'den canlı yayınlanacak.
Hentbolda Kadınlar Süper Kupa sahibini Ankara'da bulacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 sezonu Süper Lig şampiyonu Kastamonu Belediyespor ile Türkiye Kupası'nın sahibi Muratpaşa Belediyespor, Süper Kupa maçında karşılaşacak.
THF Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Karşılaşma TRT SPOR2'den canlı olarak yayınlanacak.
Muratpaşa Belediyespor daha önce 3 kez (2012, 2013, 2018) Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı.
Kastamonu Belediyespor ise 2017 yılında Süper Kupa'yı kazandı.
Kaynak: TRT SPOR