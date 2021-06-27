Selçuk Çebi, Japonya'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Grekoromen Güreş Milli Takımı sporcuları Rıza Kayaalp, Cenk İldem ve Kerim Kamal'ı kamp çalışmaları yaptıkları Bolu Aladağ'da ziyaret etti.

Burada milli takım antrenörleri ve sporculardan çalışmalar hakkında bilgi alan Çebi, olimpiyat sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çebi: Sporcularımıza çok güveniyoruz

Selçuk Çebi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla olimpiyatlara hazırlanan tüm sporcuları ziyaret ettiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Çebi, ziyaretler kapsamında Bolu Aladağ'da kamp yapan milli güreşçilerle de bir araya geldiklerini belirtti.

"Güreş, bu zamana kadar olimpiyatlarda lokomotif olmuş bir branş. Şu anda 18 farklı branşta olimpiyatlara katılmaya hak kazandık. Hedefimiz büyük. 1948 Londra Olimpiyatları'nda en çok madalyayı aldığımız, 12 madalya kazandığımız bir serüven geçmiş. Şu anda bir tek atletizm açıklanmadı. Atletizmin de açıklanmasıyla hesabımıza göre 113-115 arası bir kotayla olimpiyatlara katılacağız. Her branşta katılan sporcularımızın olimpiyatlarda madalya alma şansı çok yüksek. Bu olimpiyatlarda, 1948 Londra Olimpiyatları'ndaki 12 madalyayı ülke olarak geçmeyi, tarih yazmayı hedefliyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Bu inanç içindeyiz."

Olimpiyatlara katılacak sporculara çok güvendiklerini vurgulayan Çebi, cimnastikten atletizme, güreşten judoya, karateye birçok branşta madalya almayı ümit ettiklerini dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Çebi, daha önceki yıllarda olimpiyatlarda madalya alınabilen az sayıda branş olduğunu dile getirdi.

"Olimpiyatlara cimnastik üzerinde baktığımızda, ilk defa madalya için gidiyoruz. Bu zamana kadar cimnastikte katılımla veya madalya almayla alakalı hiç konuşmazdık. Ancak şu anda madalyaya çok yakın 4 sporcumuz var. Judoda, okçulukta, atletizmde aynı şekilde birçok sporcumuzun madalyaya çok yakın olduğunu görüyoruz. Güreş, bundan önceki yıllarda olimpiyatlarda kazandığımız madalyalarla lokomotif olmuştur, yine olacaktır. Güreşten 4-5 madalya alabileceğimizi yine ümit ediyoruz. Tüm branşlarımızdan beklentimiz yüksek."