Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Koronavirüse yakalanan Perisic İspanya maçında oynamayacak
[Fotoğraf: Reuters]
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Hırvatistan'da Ivan Perisic, koronavirüse yakalandı. Yıldız isim, İspanya karşısında forma giyemeyecek.
Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, COVID-19 testi pozitif çıkan 32 yaşındaki kanat oyuncusunun 10 gün karantinada kalacağı belirtildi.
Perisic, ülkesinin yarın son 16 turunda İspanya'ya karşı oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.
Hırvatistan'ın D Grubu'nda oynadığı 3 maçta da görev alan Perisic, 2 kez ağları sarsmıştı.
Etiketler: Euro2020 Hırvatistan İspanya
Sıradaki Haber
Milli atletlerden 3'ü altın 9 madalya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz