Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 ülkeden 400'ün üzerinde atletin yarıştığı organizasyonun ilk gününde milli sporcular 3'er altın, gümüş ve bronz madalya ile kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Ay-yıldızlı ekipte çekiç atmada Eşref Apak 73.60'lık derecesiyle, 100 metrede Jak Ali Harvey 10.33'lük derecesiyle ve 4×100'de de Ertan Özkan, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer, Oğuz Uyar'dan oluşan takım 39.44'lük derecesiyle altın madalya kazandı.

Eşref Apak 5. kez çekiç atmada Balkan şampiyonluğu kazanırken, Jak Ali Harvey de milli forma altında kariyerinin 9. Balkan şampiyonası altınına ulaştı.

Tuğba Danışmaz'dan yeni rekor

Yarışmaların ilk gününde üç adımda Tuğba Danışmaz, 14.07'lik derecesiyle bronz madalya kazanırken, kendisine ait Türkiye rekorunu üç santimetre geliştirdi.

Sırıkla atlamada ise Buse Arıkazan, açık sahada 6. Balkan madalyasına ulaştığı yarışmayı 4.40 ile üçüncü sırada bitirdi. Arıkazan, açık saha Türkiye rekoru olan 4.40'ı egale ederken, 4.50'deki rekor denemesinden sonuç alamadı.

Yüksek atlamada erkeklerde Alperen Acet 2.22'lik derecesiyle, 1500 metrede Ramazan Barbaros 3.52.52'lik derecesiyle, kadınlar 3000 metrede ise Burcu Subatan 10.00.59'luk derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Milli takım adına günün diğer madalyası ise disk atmada 54.54'lük dereceyle üçüncü olan Özlem Becerek'ten geldi.

Çoklu branş mücadeleleri sonunda ise İlkay Aydemir, erkekler dekatlonda günü üçüncü sırada tamamladı. Üç dalda en iyi derecelerini geliştiren İlkay, ilk günü 3799 puanla noktalarken, yarışma sonunda 7000 puanı aşmak için ciddi bir avantaj elde etti.

İlkay, ikinci gün sonunda kürsüdeki yerini korursa, 1994'ten bu yana Balkan Büyükler Şampiyonası'nda dekatlonda madalya alan ilk Türk atlet olacak.