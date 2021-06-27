Hamza Çalışkan, Uluslararası Paralimpik Komitesinden aldığı davetle Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Bakan Kasapoğlu Hamza Çalışkan'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, para masa tenisinde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan Hamza Çalışkan'ı tebrik etti.

"Göstermiş olduğu üstün performansın ardından para masa tenisinde Uluslararası Paralimpik Komitesinden aldığı davetle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan Hamza Çalışkan'ı kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Hamza Çalışkan'a 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum."​​​​​​​