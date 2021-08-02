Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 11:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokyo 2020'de yelken yarışları ertelendi
[Fotoğraf: AA]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde yapılması gereken yelken yarışları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Milli sporcular Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan çifti ile Ateş-Deniz Çınar kardeşlerin de yer aldığı yelken yarışları kötü hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Yeni yarış programı daha sonra netleşecek.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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