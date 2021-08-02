Mete Gazoz'u taşıyan uçak Saat 05.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Şampiyon okçuyu burada coşkulu bir kalabalık karşıladı. Gazoz'un ilk sözleri "çok mutluyum" oldu.

Kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Milli Okçu, "Bu madalyayı ben tek başıma aldım, şampiyon oldum anlamına gelmiyor" dedi.

Gülümsediği fotoğrafın hatırlatılması üzerine keyif aldığı her sürece şampiyon olacağını söyledi.

Olimpiyat şampiyonu Gazoz için "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları atıldı.