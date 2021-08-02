Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 05:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz Türkiye'de
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran milli okçu Mete Gazoz, Türkiye'ye döndü.
Mete Gazoz'u taşıyan uçak Saat 05.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Şampiyon okçuyu burada coşkulu bir kalabalık karşıladı. Gazoz'un ilk sözleri "çok mutluyum" oldu.
Kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Milli Okçu, "Bu madalyayı ben tek başıma aldım, şampiyon oldum anlamına gelmiyor" dedi.
Gülümsediği fotoğrafın hatırlatılması üzerine keyif aldığı her sürece şampiyon olacağını söyledi.
Olimpiyat şampiyonu Gazoz için "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları atıldı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olan milli okçu Mete Gazoz, Türkiye'ye döndü. pic.twitter.com/ElptJ8NixD— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 2, 2021
Etiketler: 2020 Olimpiyat Son Dakika
Sıradaki Haber
Türkiye-Rusya maçı TRT SPOR'da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz