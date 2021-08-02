Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 00:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye-Rusya maçı TRT SPOR'da
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda çeyrek finale çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün Rusya Olimpiyat Komitesi ile oynayacağı karşılaşmayla grup mücadelesini tamamlayacak. Karşılaşma TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
Milliler, B Grubu'ndaki 4 maçta Çin ile Arjantin'i 3-0'lık skorlarla yenerken, İtalya'ya 3-1 ve ABD'ye 3-2 mağlup oldu.
A Milli Takım elde ettiği 7 puanla 6 takımlı grupta 4. sırada bulunuyor. B Grubu'nda 3 maç kazanan ve 8 puanı bulunan Rusya Olimpiyat Komitesi ise 2. sırada yer alıyor.
Milliler, rakiplerini yenerek A Grubu çapraz eşleşmesinde avantajlı bir konum elde etmeye çalışacak.
Son Haberler
- 01:44
- 00:22
- 00:12
- 23:58
- 00:05
Sıradaki Haber
Ergi Kırkın Danimarka'da şampiyon
Yükleniyor lütfen bekleyiniz