Pazartesi günü kadınlar 200 metrede yarışması beklenen Belaruslu sporcu Krystsina Tsimanouskaya, milli antrenörleri eleştirmesinin ardından Haneda Havalimanına getirildiğini söyledi.

Sporcu, Reuters'a gönderdiği mesajda ''Belarus'a dönmeyeceğim'' ifadesini kullandı.

Belarus'tan açıklama geldi

Belarus Olimpik Komitesi, konuya ilişkin açıklamasında, Tsimanouskaya'ya yönelik dönüş kararı için sporcunun "duygusal, psikolojik" durumuna ilişkin doktorların verdiği tavsiyeyi gerekçe gösterdi.

Komite, meseleye ilişkin daha fazla detay paylaşmadı.

Instagram paylaşımları mı neden oldu?

24 yaşındaki Tsimanouskaya, antrenörlük personelinin odasına gelerek toplanmasını istediğini söyledi.

Belaruslu sporcu, sosyal medya sitesi Instagram üzerinden antrenörlerin ihmallerine dair paylaşım yaptığı için takımdan çıkarıldığını öne sürdü.