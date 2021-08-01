Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 11:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokyo Olimpiyatları'nda vaka sayısı 259'u buldu
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı 259'a yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 18 kişide daha COVID-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüse yakalanan 18 kişi arasında müsabakalarda yarışan sporcular yer almadı.
Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.
Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 259'a çıktı.
Etiketler: Koronavirüs 2020 Olimpiyat
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