Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, Ermenistan'ın Vedi ilinin Arazdeyen köyü yakınlarındaki mevzilerden, Nahçıvan'ın Sederek ilinin Haydarabat yerleşim birimindeki Azerbaycan mevzilerine yerel saatle 03.45 sularında ateş açıldığı duyuruldu.
Azerbaycan askerleri arasında can kaybının bulunmadığı, Ermenistan tarafına misilleme ateşiyle karşılık verildiği kaydedildi.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan
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