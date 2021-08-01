ABD'de koronavirüs kaynaklı bazı desteklerin kesilmesi ihtimali ortaya çıktı. Bunların başında ise, kira desteği var.

100 milyonu aşkın kişinin kirada oturduğu ülkede, her 7 kiracıdan biri ödeme yapamadı. Bunun üzerine kiracıların önemli bir kısmına devlet 11 ay önce yardım yapmaya başladı.

Hastalıkları Önleme ve Koruma Merkezi aracılığıyla ödenen yardımlarla ilgili yeni bir adım atılmadı. Yüksek mahkeme de ağustos ayı itibariyle artık ödeme yapılamayacağına hükmetti.

Biden topu Kongre'ye attı

ABD Başkanı Biden ise, topu yasal düzenleme ve bütçe çıkarması için Kongre'ye attı.

Kongre üyesi Cori Bush, kira yardımına dikkat çekmek için iki çocuğuyla birlikte geceyi Kongre binasının önünde geçirdi.

Bush, daha iyi kararla çözülebilecek yapısal bir sorunla karşı karşıya olduklarını, buna dikkat çekmek için geceyi kongre binasının önünde geçirdiğini söyledi.

Milyonlarca kişi evsiz kalabilir

Uzmanlar da sorunun çözülmemesi halinde milyonlarca kişinin evsiz kalacağı uyarısında bulundu.