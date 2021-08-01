Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 00:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Macaristan'dan Türkiye'ye taziye mesajı
Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.
Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları için yurt dışından taziye ve dayanışma mesajları geliyor.
Macaristan Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen'in Macar hükümeti adına Türk hükümetine gönderdiği mesajda, yangınlarda yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Türk hükümetine başsağlığı dilediği açıklandı.
Etiketler: Macaristan Orman Yangını Yangın
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