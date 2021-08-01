L’Echo ve De Tijd gazetelerinde yer alan haberlere göre, Belçika Devlet Güvenliği Sözcüsü Ingrid Van Daele; Xiaomi, Oppo ve OnePlus'la ilgili "somut bir vaka tespit edilmiş olmasa da potansiyel casusluk tehdidi" olabileceğini söyledi.

Sözcü, üç markayı tercih eden kullanıcılara temkinli olmaları çağrısı yaptı.

ABD ve Hollanda’da benzer uyarılarda bulunmuştu

Söz konusu gazeteler ayrıca, Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne'un, Milletvekili Michael Freilich'in bir soru önergesine yanıt olarak, "bu şirketler ile Çin devleti arasında sistematik ve derin bir etkileşim olduğu" yönünde bilgi verdiğini yazdı.

Belçika basını ayrıca, daha önce ABD ve Hollanda'nın da benzer uyarılarda bulunduğuna dikkati çekti.

“Yerel kanunlar ve düzenlemelerle uyum içinde çalışıyoruz”

Oppo’nun Belçika Sözcüsü Dries Cludts, iddialara yanıt olarak, "Faaliyet gösterdikleri 40'tan fazla ülkede tüm yerel kanunlar ve düzenlemeler ile uyum içinde çalıştıklarını" beyan ederken, diğer iki firmadan henüz açıklama yapılmadı.