Siber saldırılar ABD gündeminden düşmüyor. 2021 yılında birçok önemli sektör ve kurumun etkilendiği saldırılar gündemdeyken geçen yıl yaşanan saldırılarla ilgili de önemli bir gelişme yaşandı.

Seçimleri de etkilemekle suçlanan Rusya kaynaklı SolarWinds siber saldırılarının ABD’nin hukuk sistemini de hedef aldığı açıklandı.

E-post adresleri hedef alındı



ABD Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada savcılıkların ve avukatlık ofislerinin geçen yıl da siber korsanların saldırılarıyla karşı karşıya kaldığını duyurdu.



7 Mayıs-27 Aralık 2020 tarihleri arasındaki saldırılarda 4 savcılıktaki personelin yüzde 80'inin e-posta hesaplarının, 27 savcılıkta ise en az bir çalışanın e-posta hesabının hedef alındığı açıklandı.

Oldukça önemli bilgiler ele geçirilmiş olabilir



Savcılığa ait e-postalarda, gizlilik seviyesi yüksek bilgilerin bulunabileceği de ifade edildi.



Uzmanlar ABD ve dünya ekonomisinin kalbi olan New York’taki davalarla ilgili elde edilen bilgilerin oldukça önemli olabileceğini vurguluyor.