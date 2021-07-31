Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 23:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KKTC'deki yangına İHA ve helikopter desteği
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'nin Girne bölgesindeki dağlık arazide başlayan yangına bir İHA ve bir helikopterle destek sağlandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, yangın için Deniz Kuvvetlerine ait bir İHA ile havadan görüntü aktarımı yapıldığı, bir as 532 Cougar helikopterle de havadan keşif ve komuta kontrol sağlandığı ifade edildi.
KKTC’nin Girne bölgesindeki dağlık arazide başlayan yangını söndürme çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetlerimize ait bir İHA ile havadan görüntü aktarımı yapılmış, bir adet as 532 Cougar helikopterle de havadan keşif ve komuta kontrol sağlanmıştır. #MSB #TSK pic.twitter.com/8In0NJs0xd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 31, 2021
Yangın kontrol altında
Açıklamada KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ve Başbakan Ersan Saner’in helikopterle keşif faaliyetine katıldığı bilgisi paylaşıldı.
Yangın kontrol altına alındı.
Etiketler: KKTC Milli Savunma Bakanlığı Orman Yangını
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