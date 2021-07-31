Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 22:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da kışlada yangın çıkaranları yakalayan personel ödüllendirildi
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
İstanbul'da Baştabya Kışlası'nda çıkarılan yangın sonrası şüphelileri yakalayan ve yangının büyümeden söndürülmesini sağlayan askeri personel ödüllendirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "İstanbul Baştabya Kışlasında 30 Temmuz’da çıkarılan yangın sonrası olay yerine yakın bölgede şüpheli üç şahsı yakalayan ve yangının büyümeden söndürülmesini sağlayan bir Astsubay Astçavuş, bir Uzman Çavuş ve üç Erbaş/Er personelimiz başarılarından dolayı ödüllendirildi" bilgisini paylaştı.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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