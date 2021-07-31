Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "İstanbul Baştabya Kışlasında 30 Temmuz’da çıkarılan yangın sonrası olay yerine yakın bölgede şüpheli üç şahsı yakalayan ve yangının büyümeden söndürülmesini sağlayan bir Astsubay Astçavuş, bir Uzman Çavuş ve üç Erbaş/Er personelimiz başarılarından dolayı ödüllendirildi" bilgisini paylaştı.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]