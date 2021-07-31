Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde halka hitap etti.

"Yeniden inşa edilecek evlerin yapımına 1 ay içinde başlıyoruz"

Yangından etkilenen yerleri afet bölgesi ilan ettik. Yeniden inşa edilecek evlerin yapımına 1 ay içinde başlıyoruz. Yangın bölgelerine 50 milyon lira ödenek gönderildi.

"Uçak sayımızı desteklerle 16'ya çıkardık"

Uçak sayımızı çeşitli ülkelerden desteklerle artırdık. Başta Rusya olmak üzere İran ve Ukrayna'dan gelenlerle yangın söndürme uçaklarımızın sayısı 16'yı buldu. 45 helikopterimiz noktasal söndürmeyi gerçekleştiriyor. 9 insansız hava aracımızla etkin bir şekilde sahadayız.

"Yanan her karış orman toprağını çok daha fazlasıyla yeniden fidanlarla buluşturacağız"

Bizi en çok can kayıpları üzüyor. Yanan her karış orman toprağını çok daha fazlasıyla yeniden fidanlarla buluşturacak, orman varlığımıza tekrar kazandıracağız. Bu ülke, bu millet bu zararların altından kalkar.

"Yangınların sebepleri tüm boyutlarıyla araştırılıyor"

Yangın üzerinden kirli siyaset yapmak isteyenlere lütfen itibar etmeyiniz. Yangınların sebepleri ekiplerimiz tarafından tüm boyutlarıyla araştırılıyor. Ciğerimizi yakanın ciğerini sökmek boynumuzun borcu. Bu yangınların izlerini kısa sürede sileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

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