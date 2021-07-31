Vaka sayıları hafta sonuna rağmen 20 bin sınırının üzerinde. Bunu tersine çevirmek mümkün. Tedbirlere uyar ve aşı ile bağışıklık kazanırsak, durum lehimize dönecek. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/1wm43qUG0l