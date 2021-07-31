Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 20:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
22 bin 332 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 259 bin 196 COVID-19 testi yapıldı, 22 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 5 bin 107 kişi iyileşti, 79 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayıları hafta sonuna rağmen 20 bin sınırının üzerinde. Bunu tersine çevirmek mümkün. Tedbirlere uyar ve aşı ile bağışıklık kazanırsak, durum lehimize dönecek. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/1wm43qUG0l— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 31, 2021
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