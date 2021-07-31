Orman yangınlarıyla mücadelede, Türkiye'ye destek mesajları geliyor.

Azerbaycan'dan 100 kişilik ekip ve 1 amfibi uçak Türkiye'de. 53 itfaiye aracı ile 220 personel de kara yoluyla Türkiye'ye uğurlandı. Konvoy halinde hareket eden araçlar Türkiye'deki yangın alanlarına 2 gün sonra ulaşacak. Azerbaycan yarın da bir helikopter gönderecek.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı 11 araçtan oluşan havacılık grubunun gönderileceğini açıkladı.

Ukrayna da Türkiye'ye, 5 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic başsağlığı dileğinde bulundu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin Türkiye'ye yardıma hazır olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de "Türk hükümeti ve halkının acılarını paylaşıyoruz, yanlarında olacağız." mesajı verdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye’deki orman yangınları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dayanışma mesajı gönderdi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde başlayan ve devam eden orman yangınları nedeniyle Ürdün, Ukrayna ve Gine Bissau dışişleri bakanları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak taziyede bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Çavuşoğlu’nu arayarak Türkiye’nin farklı yerlerinde devam etmekte olan yangınlar için geçmiş olsun dileklerini iletti ve desteğe hazır olduklarını belirtti.

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa da Çavuşoğlu'nu aradı ve taziye dileklerini iletti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Bosna Hersek, Malezya, Sırbistan, Pakistan, Yunanistan, Hırvatistan ve Kuveyt de Türkiye'ye destek mesajları gönderdi.

Çin, İtalya, İngiltere ve İsrail'in Ankara Büyükleçilikleri de sosyal medya hesapları üzerinden başsağlığı diledi.

