Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemeler yaptı, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"1400 personel görev yapıyor"

Marmaris'teki yangında hava araçlarının yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev yapmaktadır.

'2 kişi dışında yangından etkilenen vatandaşlarımızın hepsi taburcu oldu'

Sağlık Bakanlığı 38 ambulans ve 175 personelle vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın ikisi dışında hepsi taburcu edilmiştir.

[Fotoğraf: AA]

"Tehlike altında olan mahalleler boşaltıldı"

Tehlike altında olan mahalleler boşaltıldı. Vatandaşlarımız güvenli yerleşim yerlerine aktarılmıştır. Barınma, gıda, temizlik malzemesi ve benzeri ihtiyaçlar için gereken her türlü tedbirin alındı ve her türlü ikmal mekanizması oluşturuldu.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Tehlike altında olan kimi mahallelerimiz boşaltılarak oradaki insanlarımız güvenli yerlere nakledilmiştir. https://t.co/fAlt1PpgH8 pic.twitter.com/RccofVDcyj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 31, 2021

"Şahin Akdemir kardeşimizi kaybetmiş olmamız en büyük üzüntümüz"

Yangında Şahin Akdemir kardeşimizi kaybetmiş olmamız en büyük üzüntümüzdür. Türkiye, Şahin’i ve onun gibi canı pahasına ülkesini korumanın mücadelesini verenleri asla unutmamıştır, unutmayacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Yangında Şahin Akdemir kardeşimizi kaybetmiş olmamız en büyük üzüntümüzdür. Türkiye, Şahin’i ve onun gibi canı pahasına ülkesini korumanın mücadelesini verenleri asla unutmamıştır, unutmayacaktır. https://t.co/fAlt1PpgH8 pic.twitter.com/3VXKytcM7L — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 31, 2021

"Milas'taki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı"

Milas'taki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milas’taki yangınla ilgili bir kişi gözaltına alınmıştır. https://t.co/fAlt1PpgH8 pic.twitter.com/QhQ37QPEp1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 31, 2021

"Her türlü kaybı telafi edebilecek güce ve imkana sahibiz"

Türkiye bu yangınların izlerini kısa sürede silecektir. Her türlü kaybı telafi edebilecek güce ve imkana sahibiz. Bu, siyaset konusu yapılacak bir mesele değil. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Can kaybı dışındaki her kaybı telafi edecek güce sahibiz. Yanan alanlarda fidan dikimine ilk yağmurla başlayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Allah’ın izniyle Türkiye bu yangınların izlerini kısa sürede silecektir. Can kaybı dışındaki her türlü kaybı telafi edecek güce ve imkana sahibiz. https://t.co/fAlt1PpgH8 pic.twitter.com/SELvatQVWO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 31, 2021

"Şu an itibarıyla 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir"

Zarar tespitleri yapıldı, gereken yapılacak. Yangından etkilenen bölgelerde ortaya çıkan acil ihtiyaçları karşılamak için şu an itibarıyla 50 milyon TL ödenek gönderilmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangından etkilenen bölgelerde ortaya çıkan acil ihtiyaçları karşılamak için şu an itibarıyla 50 milyon TL ödenek gönderilmiştir.https://t.co/fAlt1PpgH8 pic.twitter.com/Vjj9SQR3Wa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 31, 2021

Yanan ve hasar gören evlere öncelikle 50 bin liraya kadar eşya yardımı

Yanan ve hasar gören evlere öncelikle 50 bin liraya kadar eşya yardımı yapılacak, ev kiralayanlara kira yardımı yapılacak. Vergiler ertelenecek, SGK primleri ertelenecek, esnaf kredileri ödemeleri, tarım kredi ziraat borçları ertelenecek. Bir ay içinde evlerin yapımına başlayacağız.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yanan ve hasar gören evlere öncelikle 50 bin liraya kadar eşya yardımı yapılacak. https://t.co/fAlt1PpgH8 pic.twitter.com/199Q1vvq10 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 31, 2021

"Yangınların sebepleri ekiplerimiz tarafından tüm boyutlarıyla araştırılıyor"

Erdoğan basın açıklamasının ardından otobüsten vatandaşlara hitap etti.

"Yangından etkilenen yerleri afet bölgesi ilan ettik. Yeniden inşa edilecek evlerin yapımına 1 ay içinde başlıyoruz. Yangın bölgelerine 50 milyon lira ödenek gönderildi. Uçak sayımızı çeşitli ülkelerden desteklerle artırdık. Başta Rusya olmak üzere İran ve Ukrayna'dan gelenlerle yangın söndürme uçaklarımızın sayısı 16'yı buldu. 45 helikopterimiz noktasal söndürmeyi gerçekleştiriyor. 9 insansız hava aracımızla etkin bir şekilde sahadayız. Bizi en çok can kayıpları üzüyor. Yanan her karış orman toprağını çok daha fazlasıyla yeniden fidanlarla buluşturacak, orman varlığımıza tekrar kazandıracağız. Bu ülke, bu millet bu zararların altından kalkar. Yangın üzerinden kirli siyaset yapmak isteyenlere lütfen itibar etmeyiniz. Yangınların sebepleri ekiplerimiz tarafından tüm boyutlarıyla araştırılıyor. Ciğerimizi yakanın ciğerini sökmek boynumuzun borcu. Bu yangınların izlerini kısa sürede sileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."