Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplere su taşıyan Şahin Akdemir yaptığı motosiklet kazası sonrası alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

25 yaşındaki Şahin Akdemir'in cenazesi Köyceğiz ilçesinde dün son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Baba Ali Akdemir, oğlunun yaklaşık 10 gün önce çıkan orman yangınını söndürmeye çalışan ekibe de su ve ayran götürdüğünü anlatmıştı:

"Müdürlerine söyleyip, su ve ayran götürmeye gitti. Fedakardı, vatanı için her şeyi severek yapıyordu. Yangının söndürülmesine katkı yapmak için gitmişti. Orada şehit oldu. Merttir, öyle hiç yılmazdı. 'Ölüme kadar giderim baba, ormanlar, hayvanlar yanıyor, insanlar rezil oluyor. Ben vatanım için varım' demişti. 'Hakkari'de terörle mücadele ettim, burada yangına gereken müdahaleyi yaparım' demişti. Hakkari Yüksekova'da askerlik yaparken mayın patlamasından dolayı hafif yaralanmıştı. 2018'de trafik kazası da geçirdi, onlara direndi ama dün şehit oldu. Ateş sadece Marmaris'e düşmedi, benim içime de ateş düştü. Vatansever oğlum şehit oldu. Tüm şehit ana babalarına sabırlar diliyorum. Kalbi güzeldi. Onun için bunu yaşamaya devam ediyoruz."

Orman Genel Müdürlüğü'nden "İyi ki varsın Şahin" mesajı

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarına yangına müdahale eden orman ekiplerine su getirirken hayatını kaybeden Şahin'in fotoğrafını koyarak "İyi ki varsın Şahin" yazmıştı.

Şahin'in son paylaşımı ise yürekleri yakmıştı.