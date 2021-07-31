Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 21:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan afetzedelere ziyaret
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afet bölgesi Manavgat'tan ayrılmadan önce yangının en çok hasar verdiği Kalemler Mahallesi'ne gitti. Erdoğan, Manavgatlıların acılarını paylaştı, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afet bölgesi Manavgat'tan ayrılmadan önce yangının en çok hasar verdiği Kalemler Mahallesi'ne gitti.
Erdoğan, evleri yanan vatandaşları dinledi, yapılacakları anlattı
Erdoğan, afetzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti, acılarını paylaştı.
O anları Manavgatlılardan dinledi ve yapılacak yardımları anlattı.
Afetzedelerin arasında minik Rukiye de vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rukiye ile özel olarak ilgilendi.
Cumhurbaşkanı'ndan izci selamı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta sevgi gösterilerinde bulunan izci kıyafetli gençlerle sohbet etti, onlara izci selamı verdi.
Etiketler: Orman Yangını Recep Tayyip Erdoğan
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