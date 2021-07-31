Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afet bölgesi Manavgat'tan ayrılmadan önce yangının en çok hasar verdiği Kalemler Mahallesi'ne gitti.

Erdoğan, evleri yanan vatandaşları dinledi, yapılacakları anlattı

Erdoğan, afetzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti, acılarını paylaştı.

O anları Manavgatlılardan dinledi ve yapılacak yardımları anlattı.

Afetzedelerin arasında minik Rukiye de vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rukiye ile özel olarak ilgilendi.

Cumhurbaşkanı'ndan izci selamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta sevgi gösterilerinde bulunan izci kıyafetli gençlerle sohbet etti, onlara izci selamı verdi.