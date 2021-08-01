Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 00:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bir grup İsrailli otelde çalışan Filistinlilere saldırdı
İşgal altındaki Kudüs'te bir otelde çalışan iki Filistinlinin İsrailli bir grubun saldırısına uğradığı açıklandı.
Bir grup İsrailli, işgal altındaki Kudüs'te bir otelde çalışan Filistinlilere saldırdı. Saldırıda yaralananlardan birinin babası olan Imad Ammuri, yaklaşık 10 İsraillinin ırkçı ifadeler kullanarak bir İsrail otelindeki 2 Filistinli çalışana saldırdığını söyledi.
Imad Ammuri, İsrail güçlerinin otelin olduğu noktada bulunmasına rağmen saldırganlara karşı hiçbir şey yapmadığını ifade etti.
Saldırılarda artış gözleniyor
Ammuri, yaralanan Filistinlilerin hastaneye kaldırıldıklarını ve durumlarının stabil olduğunu dile getirdi.
Son aylarda, İsraillilerin, çalıştıkları yerlerde Filistinlilere yönelik saldırılarında artış gözleniyor.
Etiketler: Filistin Devleti İsrail Kudüs
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