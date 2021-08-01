Bir grup İsrailli, işgal altındaki Kudüs'te bir otelde çalışan Filistinlilere saldırdı. Saldırıda yaralananlardan birinin babası olan Imad Ammuri, yaklaşık 10 İsraillinin ırkçı ifadeler kullanarak bir İsrail otelindeki 2 Filistinli çalışana saldırdığını söyledi.

Imad Ammuri, İsrail güçlerinin otelin olduğu noktada bulunmasına rağmen saldırganlara karşı hiçbir şey yapmadığını ifade etti.

Saldırılarda artış gözleniyor

Ammuri, yaralanan Filistinlilerin hastaneye kaldırıldıklarını ve durumlarının stabil olduğunu dile getirdi.

Son aylarda, İsraillilerin, çalıştıkları yerlerde Filistinlilere yönelik saldırılarında artış gözleniyor.