Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 23:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tiger Woods trafik kazası geçirdi
[Fotoğraf: Reuters]
Golf efsanesi Tiger Woods, Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldı.
Los Angeles Polis Departmanı, Woods'un aracının büyük hasar aldığını açıkladı.
İtfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri tarafından araçtan çıkarılan golf efsanesi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Woods'un araçta yalnız olduğun belirlendi.
[Fotoğraf: Reuters | Tiger Woods'un kaza yaptığı aracı]
Woods'un aracı şarampole yuvarlandı. Ancak kazanın nasıl olduğu netleştirilemedi.
Tiger Woods'un hayati tehlikesinin olup olmadığı henüz bilinmiyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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