Los Angeles Polis Departmanı, Woods'un aracının büyük hasar aldığını açıkladı.

İtfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri tarafından araçtan çıkarılan golf efsanesi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Woods'un araçta yalnız olduğun belirlendi.

[Fotoğraf: Reuters | Tiger Woods'un kaza yaptığı aracı]

Woods'un aracı şarampole yuvarlandı. Ancak kazanın nasıl olduğu netleştirilemedi.

Tiger Woods'un hayati tehlikesinin olup olmadığı henüz bilinmiyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.