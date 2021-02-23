Kayserispor Kulübü, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Teknik Direktörümüz Dan Petrescu hocamızın ailevi sebeblerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz" denildi.

Teşekkürler Dan Petrescu



Teknik Direktörümüz Dan Petrescu hocamızın ailevi sebeblerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.



Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.



Hes Kablo Kayserispor Kulübü pic.twitter.com/hH1BA8uY7S