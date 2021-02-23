Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 21:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayserispor'da Petrescu dönemi sona erdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Dan Petrescu ile yollarını ayırdı.
Kayserispor Kulübü, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, "Teknik Direktörümüz Dan Petrescu hocamızın ailevi sebeblerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz" denildi.
Teşekkürler Dan Petrescu— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) February 23, 2021
Teknik Direktörümüz Dan Petrescu hocamızın ailevi sebeblerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.
Hes Kablo Kayserispor Kulübü pic.twitter.com/hH1BA8uY7S
Etiketler: Kayserispor Süper Lig
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