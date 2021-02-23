Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 20:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pau Gasol Barcelona'ya geri döndü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İspanyol basketbolcu Pau Gasol, 20 yıl sonra eski takımı Barcelona'ya geri döndü. Gasol, 30 Haziran 2021 tarihine kadar sözleşme imzaladı.
Kariyerine Barcelona takımında başlayan Gasol, 1999-2001 yılları arasında bu formayla 2 lig ve 1 Kral Kupası kazanarak, toplam 108 maçta oynamıştı.
Gasol, daha sonra NBA'e giderek, burada sırasıyla Memphis Grizzlies (2001-2008), L.A. Lakers (2008-2014), Chicago Bulls (2014-2016), San Antonio Spurs (2016-2018), Milwaukee Bucks (2018-2019) ve Portland Trail Blazers (2019-2020) takımlarında forma giymişti.
— Barça Basket (@FCBbasket) February 23, 2021
GASOL
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NBA'de iki şampiyonluk yaşayan ve 6 kez All-Star maçında forma giyen Gasol, ABD liginde geçirdiği 18 sezonda toplam 1362 maçta oynadı.
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