Çırağan Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte THY ile spor federasyonları temsilcileri arasında Türk sporunun gelişimine katkı sağlayacak fikirler ve projeler üzerinde görüş alışverişi yapıldı.

THY Genel Müdürü Ekşi: Sizinle birlikte uçacağız, hep birlikte sevineceği

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı törende, THY ve federasyon temsilcileri arasında Türk sporunun gelişimine katkı sağlayacak fikirler ve projeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, törende konuştu.

"Ülkemizin spor alanındaki başarılarının daha da yükseklere çıkması için çalışan federasyonlarımızla, ülkemizin en değerli ve bayrak taşıyıcı havayolu markası olan bizim mecralarımız farklı olabilir ancak hedeflerimiz aynı. Milletimize hizmet etmek, onları gururlandırmak ve birleştiriciliği temel alarak insanlığın iyiliğine katkı sağlamak. Ülkemizin bayrak taşıyıcı hava yolu markası olarak her zaman sizin yanınızda olacağız, sizinle birlikte uçacağız, hep birlikte sevineceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Ekşi'nin ardından söz alan federasyon başkanları ve yetkilileri, THY'nin spora verdiği desteğe dikkat çekerek, teşekkür etti.

İmza törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç katıldı.

Hidayet Türkoğlu: THY, milli takımlarımıza çok büyük değer katıyor

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, THY - Federasyonlar iş birliği imza töreninde açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/bMk0IGau9e — TRT Spor (@trtspor) September 27, 2022

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, THY ile yapılan anlaşmanın Türk basketbolu için çok kıymetli olduğunu belirtti.

"Türk basketbolu için bu zamana kadar yaptığımız her anlaşma bizim için çok değerli ama THY ile yaptığımız anlaşma parayla ölçülemeyecek bir değerde. THY, verdiği destekle milli takımlarımıza çok büyük değer katıyor. Bize duydukları güven ve verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Türkoğlu, anlaşmaların uzun soluklu olması temennisinde bulundu.

"Bu işi yönetmeye çalışan insanlar olarak Türk basketbolunu her zaman zirveye taşıdığımızı düşünüyoruz. THY'nin de bu süreçte milli takımımızı zaferlere taşıdığını söylemek istiyorum."

Türkoğlu, 30 Eylül'de Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin başlayacağının hatırlatılması üzerine konuştu.

"Heyecanlıyız. Geçen sene çok çekişmeli bir sezon geçirdik. Takımlarımızın ülkemize kazandırdığı başarılar oldu. Bu sene aynı şekilde 11 takımımızın Avrupa'da ülkemizi temsil edecek olması bizi heyecanlandırıyor. Herkesin keyif aldığı, son saniyelere kadar çekişmeli bir sezon diliyorum."