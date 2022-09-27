Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ceyhun Yıldızoğlu dönemi sona erdi
[AA arşiv]
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.
TBF'den yapılan açıklamada, "2018 yılından bu yana A Kadın Milli Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Ceyhun Yıldızoğlu’na değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz." denildi.
Açıklamada, Türk basketboluna antrenör olarak önemli katkılarda bulunan Ceyhun Yıldızoğlu’na bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
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