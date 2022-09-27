Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Vitesse'nin yeni teknik direktörü Cocu oldu
Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Vitesse, teknik direktörlük görevine Phillip Cocu'yu getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktörlük görevinden ayrılan Alman Thomas Letsch'in yerine 51 yaşındaki Hollandalı Cocu'yla 2024'ün sezon ortasına kadar anlaşmaya varıldı.
Futbolcu kökenli teknik direktörlerden Phillip Cocu, 2018-19 sezonunda Fenerbahçe'yi de çalıştırmıştı.
Vitesse, 7 haftanın tamamlandığı ligde 5 puanla 14. sırada bulunuyor. Hollanda temsilcisinde geçen hafta görevini bırakan Letsch, Bundesliga ekiplerinden Bochum'un başına geçmişti.
Etiketler: Transfer Haberleri
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