Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 12:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Efsane futbolcu Figo yer çekimsiz ortamda futbol oynadı
Futbol efsanesi Luis Figo, 6 bin metre yükseklikte oluşturulan yer çekimsiz ortamda futbol oynadı.
Futbol Efsanesi Luis Figo ve Orta Doğu, Avrupa ve Latin Amerika'nın dört bir yanından birçok efsane futbolcuyla birlikte bir Parabolik Uçuşta en yüksek irtifada oynan maçla Guinness World Records unvanına imza attı.
Türünün ilk örneği olduğu belirtilen futbol maçı, yer çekiminin sıfır olduğu koşullarda 20 bin 230 ft (6166,1 m) yükseklikte oynandı ve futbolu daha önce hiç gitmediği bir yere götürdü.
Maç, her biri dört oyuncudan oluşan iki takım arasında oynandı. Efsanevi futbolcu Luis Figo, bu tarihi uçuşta yer almak için seçilen yedi oyuncuyla birlikteydi.
Rekor, Figo uçağın içine özel olarak yerleştirilen 75 metre karelik bir futbol sahasında topu sürüklerken bir Guinness World Records resmi hakemi tarafından sunuldu.
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