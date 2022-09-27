Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde sponsorluk anlaşmasına ilişkin gerçekleştirilen törene, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ile Petrol Ofisi CMO'su Sinan Seha Türkseven katıldı.

Başkan Ergezen, Petrol Ofisi'nin bu önemli turnuvada yanlarında olmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

"Petrol Ofisi'nin desteğini çok kıymetli ve değerli buluyoruz. Bu destek, şampiyonada daha büyük bir öz güven ve motivasyonla mücadele etmemize katkı sağlayacaktır. Bizler, sporcularımızdan bahsederken asalet, cesaret, tutku, özveri ve umut vasıflarını kullanıyoruz. Bu arkadaşlarımızın her birinin hayat mücadelesinin, başarı hikayesinin temelinde yatan vasıflardır bunlar. Arkadaşlarımız, birçok zorluğu aşarak ve önemli başarılara imza atarak, Türkiye'de pek çok insana ilham oluyor. Dünya çapında bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Bu, bizim için büyük bir heyecan ve mutluluk. İnşallah ülkemize, milletimize bu kupayı armağan etmek istiyoruz. Marifet iltifata tabidir. Bizler, burada, sponsorlarımız sayesinde yol yürümeye çalışıyoruz. Bu yolculukta, insanların daha rahat ulaşımlarını sağlamak adına verdiği destek için Petrol Ofisi'ne çok teşekkür ediyoruz."

"Ampute Milli Takımı'mıza desteği bir saniye bile düşünmedik"

CMO Türkseven, Petrol Ofisi'nin, Türk futbolunun geleceğine yönelik desteklerine bir yenisini daha eklediğini vurguladı.

"Türk sporunun gelişimine olan desteğimizi, Türkiye'nin geleceğine atılan adımlar olarak görüyoruz. Bugün attığımız bu imzayı da bu adımların önemli bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Ampute Milli Takımı'mıza verdiğimiz bu desteği bir saniye bile düşünmedik. Talep bize ulaşır ulaşmaz 24 saat içerisinde olumlu bir şekilde neticelendirdik. Çünkü çok doğru bir iş yaptıklarını biliyoruz. Petrol Ofisi olarak, biz de yapılan bu doğru işin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizin, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması, Ampute Milli Futbol Takımı'nın başarıları sonucudur. Dolayısıyla, bu başarının desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şimdiye kadar ülkemize birçok başarı kazandıran millilere destek olmaktan çok mutluyuz. 30 Eylül'de başlayacak bu önemli turnuvada da Ampute Milli Futbol Takımı'mıza güveniyor ve sonunda kupayı kaldıracaklarına yürekten inanıyoruz. Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edeceklerinden hiç şüphemiz yok. Kendilerine şimdiden başarılar diliyoruz."