Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasına koronavirüs engeli
THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanması planlanan AX Armani Exchange Milan-Zenit karşılaşması, koronavirüs nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, COVID-19 vakaları yüzünden kadrosunda en az 8 oyuncu bulunduramayan Zenit'in AX Armani Exchange Milan ile bugün yapacağı maç ertelendi.
Böylece 19. haftada oynanması planlanan 9 maçın tamamı, COVID-19 vakaları sebebiyle ertelenmiş oldu.
Daha önce Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova-Barcelona, Maccabi Playtika-Bitci Baskonia, ASVEL-Monaco, Real Madrid-UNICS Kazan, ALBA Berlin-Panathinaikos, Anadolu Efes-Bayern Münih ve Zalgiris-Olympiakos karşılaşmaları tehir edilmişti. Müsabakaların oynanacağı tarihler, Avrupa Ligi yönetimi tarafından daha sonra açıklanacak.
Etiketler: Basketbol Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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