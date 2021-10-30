Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, maçta 37 verimlilik puanına ulaşan Fransız basketbolcu, ligde 7. haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Okobo, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 84-70 yendikleri karşılaşmada 35 sayı, 4 ribaunt, ikişer asist ve top çalmayla oynayarak galibiyette başrolü oynamıştı.

24 yaşındaki basketbolcu, LDLC ASVEL formasıyla kariyerinin en skorer performansına bu maçta ulaşmıştı.