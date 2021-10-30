Genç güreşçiler Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak
23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası, 1-7 Kasım tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenecek.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da gerçekleştirilecek şampiyonaya 58 ülkeden yaklaşık 650 sporcu katılacak. Organizasyonda Türkiye'yi üç stilde toplam 30 güreşçi temsil edilecek.
Grekoromen Milli Takımı, şampiyonaya katılmak için Sırbistan'a gitti. Kadın güreşçiler 1 Kasım, Serbest Milli Takımı ise 3 Kasım'da Belgrad'da olacak.
Grekoromen stil müsabakalarıyla başlayacak şampiyonada madalya mücadelesi verecek milli sporcular şunlar:
Grekoromen
55 kilo: Adem Burak Uzun
60 kilo: Kerem Kamal
63 kilo: Ahmet Uyar
67 kilo: Kadir Kamal
72 kilo: Abdullah Toprak
77 kilo: Erkan Ergen
82 kilo: Samet Yaldıran
87 kilo: Muhittin Sarıçiçek
97 kilo: Beytullah Kayışdağ
130 kilo: Fatih Bozkurt
Kadınlar
50 kilo: Aynur Erge
53 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Eda Tekin
57 kilo: Elvira Kamaloğlu
59 kilo: Ebru Dağbaşı
62 kilo: Yağmur Çakmak
65 kilo: Aslı Demir
68 kilo: Nesrin Baş
72 kilo: Merve Pul
76 kilo: Ayşegül Özbege
Erkekler serbest stil
57 kilo: Hafız Can Hasdemir
61 kilo: Ahmet Duman
65 kilo: Cavit Acar
70 kilo: Cüneyt Budak
74 kilo: İsa Demir
79 kilo: Ramazan Sarı
86 kilo: Emre Çiftçi
92 kilo: Erhan Yaylacı
97 kilo: Feyzullah Aktürk
125 kilo: Anıl Berkan Kılıçsallayan
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