Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetti.

Karşılaşmanın ilk golünü 38. dakikada Sivasspor'da Yatabare atttı. Maçın eşitlik golünü Altay'da Bamba 44. dakikada ağlarla buluşturdu.

Bu sonucun ardından Altay 16 puana, Sivasspor ise 12 puana yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Ceyhun Gülselam'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Ahmed Rayan'ın şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu iki hamlede kontrol etti.

14. dakikada Ahmed Rayan'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Kappel'in şutunda, top üstten auta gitti.

17. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin yaptığı ortada kaleci Lis'le karşı karşıya kalan Kayode'nin şutunda kaleciden dönen top Yatabare'nin önüne geldi. Bu oyuncunun şutunda Kayode'nin yüzünden dönen meşin yuvarlakla buluşan Fajr'ın vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

GOL - 38. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan Gradel'in yaptığı ortada topa iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1.

GOL - 44. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Altaylı oyuncular, yaptığı baskıyla topu kazandı. Ahmed Rayan'ın pasıyla ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda meşin yuvarlakla buluşan Bamba'nın vuruşunda, top ağlarla buluştu. 1-1.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Müsabakanın 51. dakikasında Zeki Yıldırım'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Pinares'in şutunda top yandan auta gitti.

75. dakikada sol kanattan Erhan Çelenk'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Goutas'ın ters vuruşunda top kalecisi Ali Şaşal Vural'da kaldı.

86. dakikada Erhan Çelenk'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Paixao, açısını kaybetmesine rağmen yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.

Müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Erkan Özdamar, Bahtiyar Birinci, Ata Yıldırım

Altay: Lis, Cebrail Karayel, Thiam, İbrahim Öztürk, Björkander (Dk. 62 Özgür Özkaya), Kappel, Poko, Ceyhun Gülselam (Dk. 46 Zeki Yıldırım), Bamba (Dk. 54 Erhan Çelenk), Pinares (Dk. 89 Thaciano), Ahmed Rayan (Dk. 46 Paixao)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Azubuike (Dk. 59 Sefa Yılmaz), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 90+2 Ulvestad), Kayode (Dk. 73 Cofie), Gradel, Yatabare (Dk. 73 James)

Goller: Dk. 38 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 44 Bamba (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 55 Zeki Yıldırım, Dk. 61 Thiam, Dk. 77 Poko, Dk. 90 Cebrail Karayel (Altay), Dk. 77 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 78 Cofie (Demir Grup Sivasspor)

Rıza Çalımbay: 3 puan alsak daha iyi olacaktı

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, takım olarak İzmir'e galibiyet için geldiklerini, çok güzel bir müsabaka oynandığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Çalımbay, iki takımın da galibiyet için mücadele ettiğini kaydetti.

"Çok çekişmeli geçen bir maç oldu. İlk yarıda ve ikinci yarıda galip gelmek için mücadele ettik. İki takım da galibiyet için tüm oyuncularını kullandı. Berabere bitti. 3 puan alsak daha iyi olacaktı ama zorlu bir deplasman olduğu için puan puandır."

Çalımbay, gelecek hafta GZT Giresunspor'la zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, daha sonra verilecek aranın yorgun ve sakat oyuncular için iyi olacağını sözlerine ekledi.