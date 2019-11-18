THY Avrupa Ligi'nde 9. hafta heyecanı18 Kasım 2019 Pazartesi 14:52 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 15:09
Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 9. hafta maçlarıyla devam edecek.
Temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında, 19 Kasım Salı ve 20 Kasım Çarşamba günü 9 karşılaşma yapılacak.
Ligde 6 galibiyete sahip Anadolu Efes, Fransa'nın ASVEL takımına konuk olacak. İki takım, Astroballe Basketbol Salonu'nda TSİ 22.45'te karşılaşacak.
2 galibiyeti bulunan Fenerbahçe Beko ise İspanya'da Barcelona ile karşılaşacak. Palau Blaugrana'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 23.00'te oynanacak.
Program
THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
19 Kasım Salı:
20.30 Zalgiris (Litvanya) - Panathinaikos (Yunanistan)
22.00 ALBA Berlin (Almanya) - Kızılyıldız mts (Sırbistan)
22.30 Bayern Münih (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)
22.45 ASVEL (Fransa) - Anadolu Efes
22.45 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Maccabi FOX (İsrail)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Khimki (Rusya)
23.00 Valencia (İspanya) - Zenit (Rusya)
20 Kasım Çarşamba:
23.00 Barcelona (İspanya) - Fenerbahçe Beko
23.00 Baskonia (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)
Kaynak: AA