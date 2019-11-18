Spor
Filede Türk derbisi18 Kasım 2019 Pazartesi 14:46 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 15:07
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Türk derbisinde Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşma, Spor Smart'tan canlı yayımlanacak.
A Grubu'nda Polonya ekibi Budowlani ve Finlandiya temsilcisi LP Salo'yla mücadele edecek.
Bu sezon iki takım arasında Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde oynanan karşılaşmayı Eczacıbaşı VitrA, 3-2 kazanmıştı.
Kaynak: AA