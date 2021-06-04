TFF'den yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı'nda değişikliğe gitti.

Değişikliğe göre üst iki ligde bulunan kulüpler, çim saha sorumlusu ataması yapacak ve sorumlu kişiye TFF tarafından teorik ve pratik eğitim semineri verilecek.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de müsabakalar sadece doğal çim sahalarda oynanacak. Suni çim sahaya sahip kulüpler, talimatın yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde sahaları doğal çime çevirecek.