Yeni sezon için kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi, transferler için çalışmalarını hızlandırdı.

Önceliği iç transfer olarak belirleyen yönetim, sonrasında ise listedeki futbolcular için çalışmalara başlayacak. İç transferdeki en kritik isim ise teknik direktör Sergen Yalçın olacak.

Deneyimli çalıştırıcı ile masaya oturmaya hazırlanan siyah beyazlılar, hem mali şartlarda anlaşmaya çalışacak, hem de yeni sezonda yapılacak kadro planlamasını görüşecek.

Sergen Yalçın ile mali şartlarda anlaşma sağlanması bekleniyor. Ancak, önemli olan detay ise kurulacak kadro.

Çifte kupayla Beşiktaş’ı zafere taşıyan Sergen Yalçın, yeni sezonda hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig için iddialı bir kadroya sahip olmak istiyor.

Yalçın, mevcut kadronun korunmasının dışında 4-5 nokta transfer yapılmasını talep ediyor. Öte yandan Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal konusunda ise henüz netleşen bir durum yok.

Ghezzal için kulübü Leicester’in alacağı kararı bekleyen yönetim, Roiser için ise teklifini yapmış durumda.

Fransız sağ beki 1 sezon daha kiralamak isteyen siyah beyazlılar, satın alma maddesini de sözleşmeye eklemek istiyor.