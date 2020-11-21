TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "COVID-19 testi pozitif çıkan Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu'na ve basketbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.