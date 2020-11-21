Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
TFF'den Hidayet Türkoğlu'na geçmiş olsun mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Türkiye Futbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "COVID-19 testi pozitif çıkan Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu'na ve basketbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: TFF Hidayet Türkoğlu
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