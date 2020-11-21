Sakat ve cezalı yedi oyuncusundan yoksun Beşiktaş, Medipol Başakşehir engelini kayıpsız geçti. Siyah beyazlılar rakibini 3-2 mağlup ederken son şampiyonun 4 haftalık galibiyet serisi de sona erdi.

Siyah beyazlıların gollerini 44. dakikada Atiba, 45+1. dakikada Larin, 72. Dakikada penaltıdan Aboubakar attı.

Başakşehir’in gollerini ise 81. ve 90+4. dakikalarda Gulbrandsen kaydetti.

Başakşehir 70. dakikada Mehmet Topal’ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Beşiktaş'ta 68. dakikada sarı kart gören Dorukhan Toköz ise, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Bu sonçla birlikte Beşiktaş, 8 maçta 13 puana ulaştı. Şu ana dek 9 maç oynayan Medipol Başakşehir ise 13 puanda kaldı.

Beşiktaş Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir ise Yukatel Denizlispor’u ağırlayacak.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

43. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta çıktı.

43. dakikada savunmadan uzaklaştırılan topla soldan ceza sahasına giren Aboubakar'ın vuruşunda kaleciyi geçen top kaleye paralel giderek uzak direğin yanından kornere gitti.

GOL - 44. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Atiba arka direkte topu ağlara gönderdi: 1-0

GOL - 45+1. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Medipol Başakşehir'in köşe vuruşundan sonra hızlı hücuma çıkan Beşiktaş'ta Mensah'ın uzun pasıyla sağdan ceza sahasına giren Atiba topu içeri çevirdi, müsait pozisyonda Larin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

53. dakikada ceza sahasına gönderilen uzun topu Skrtel arka direkte kafayla içeri çevirdi. Demba Ba'nın müsait pozisyonda vuruşunu kaleci Utku Yuvakuran çizgi üzerinde kurtardı.

61. dakikada Deniz Türüç'ün soldan ortasına arka direkte İrfan Can Kahveci kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

65. dakikada Deniz Türüç soldan çizgiye inerek meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Giuliano'nun vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

GOL - 73. dakikada penaltı atışını gole çeviren Aboubakar, siyah-beyazlıları iyice rahatlattı. 3-0

GOL - 81. dakikada savunma arkasına atılan uzun pası ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Gulbrandsen'in sert vuruşu ağlarla buluştu. 3-1

86. dakikada Deniz Türüç'ün soldan ortasında arka direkte topla buluşan Visca'nın şutunda kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL - 90+4. dakikada ilk golün sahibi Gulbrandsen'in yine ceza sahasının sağından çektiği şutu bu defa uzak köşeden ağlarla buluştu. 3-2

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Tarık Ongun, Kerem Ersoy.

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Montero, Rıdvan Yılmaz (Dk.77 Erdoğan Kaya ), De Souza, Ghezzal (Dk. 71 Gökhan Töre), Mensah (Dk. 71 Adem Ljajic), Atiba, Larin (Dk. 65 N'Koudou), Aboubakar.

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael (Dk. 80 Carlos Ponck), Skrtel, Epureanu (Dk.46 Nacer Chadli), Bolingoli (Dk. 46 Giuliano), Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci (Dk.75 Mahmut Tekdemir), Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Demba Ba (Dk. 76 Fredrik Gulbrandsen).

Goller: Dk. 44 Atiba, Dk. 45+1 Larin, Dk. 72 Aboubakar (penaltıdan) (Beşiktaş), Dk. 81 ve 90+4 Gulbrandsen Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 41 Bolingoli, Dk. 55 Mehmet Topal, Dk. 77 Rafael, Dk. 90+6 Martin Skrtel (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Sergen Yalçın (Kulübede), Dk. 45 Larin, Dk. 58 Mensah, Dk. 68 Dorukhan (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 70 Mehmet Topal (Medipol Başakşehir)