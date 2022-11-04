TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'yi tebrik ederiz. Temsilcimize ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.