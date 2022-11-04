Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 01:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
TFF'den Fenerbahçe'ye tebrik
[Fotograf: DHA]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselen Fenerbahçe için tebrik mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'yi tebrik ederiz. Temsilcimize ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi TFF
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