Dinamo Kiev, Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan hakem Duje Strukan yönetti.

Fenerbahçe yenilgisiz lider olarak son 16'ya yükseldi.

Fenerbahçe'ye liderliği ve son 16'yı getiren golleri, 23. dakikada Arda Güler ile 45+1. dakikada Arda Güler'in asistini gole çeviren Arao kaydetti.

64 dakika sahada kalan sarı lacivertlilerin genç oyuncusu Arda Güler, bir gol bir asistle maça damgasını vurdu.

Genç oyuncu ayrıca, Borussia Dortmund'da forma giyen Jude Bellingham'ı (19 yaş 98 gün) geride bırakarak bu sezon Avrupa kupalarının grup aşamasında bir maçta hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu oldu (17 yaş 251 gün).

Öte yandan 68. dakikada Dinamo Kiev'de Zabarnyi ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İki takım arasında grupta İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Son müsabakalar sonrasında puanını 14 yapan sarı-lacivertliler, grubu zirvede bitirerek son 16'ya kaldı.

Sarı-lacivertlilerin takipçisi Rennes ise AEK Larnaca ile evinde 1-1 berabere kalarak 12 puanla grubu ikinci olarak tamamladı.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada sağdan Arda Güler'in ortasına altıpasın solunda iyi yükselen Szalai'nin kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

10. dakikada gelişen Dinamo Kiev atağında Osayi-Samuel'in ters vuruşunda ceza sahası içinde Buyalskiy topu önünde buldu. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GOL - 23. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Crespo'nun savunma arkasına uzun pasında kaleci Bushchan ile savunma arasındaki anlaşmazlıkta meşin yuvarlak ceza yayı üzerinde Arda Güler'in önünde kaldı. Genç oyuncu, bekletmeden gelişine vuruşla topu boş kaleye gönderdi. 0-1.

34. dakikada Dinamo Kiev savunmasının hatasında ceza sahası dışında kaleciden önce araya giren Valencia'nın ceza sahası içi sağ çaprazda dar açıya rağmen vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

GOL - 45+2. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hücum yönünün solunda Arda Güler'in kullandığı korner sonrası ön direkte Arao'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

53. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Vanat, kaleci Altay'dan sıyrıldı ancak topu ayağından açtı. Kaleci Altay'ın vuruş açısını kapattığı oyuncu, meşin yuvarlağı yandan dışarı gönderdi.

60. dakikada Crespo'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Valencia'nın kaleciyle karşı karşıya durumda yerden vuruşunda, Bushchan meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

69. dakikada kazanılan serbest vuruşta ceza yayı sol çaprazından Lincoln Henrique'nin sert vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.

84. dakikada Alioski'nin soldan pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun uzak direğe plase vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: Cracovia

Hakemler: Duje Strukan, Bojan Zobenica, Alen Jaksic (Hırvatistan)

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko (Dk. 70 Oleksandr Syrota), Sydorchuk, Shepeliev (Dk. 46 Denys Garmash), Tsygankov (Dk. 86 Samba Diallo), Buyalskiy (Dk. 70 Oleksandr Karavaev), Vanat, Besedin (Dk. 46 Vladyslav Kabaiev)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao (Dk. 73 Miha Zajc), Crespo, Arda Güler (Dk. 64 Emre Mor), Lincoln Henrique (Dk. 79 Ezgjan Alioski), Valencia (Dk. 64 İrfan Can Kahveci), Batshuayi (Dk. 64 Joao Pedro).​​​

Goller: Dk. 23 Arda Güler, Dk. 45+2 Arao (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 51 Denys Garmash (Dinamo Kiev), Dk. 63 Attila Szalai, Dk. 90 Emre Mor (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 68 Illia Zabarnyi (Dinamo Kiev)