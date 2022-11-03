Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ceylin Han Çinkitaş Dünya Breaking Şampiyonası'nda ikinci oldu
Avusturya'da düzenlenen Dünya Breaking Şampiyonası'nda yarışan Ceylin Han Çinkitaş, gümüş madalya kazandı.
Türkiye Dans Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14 yaşındaki Ceylin, Graz kentinde gerçekleştirilen şampiyonada gençler 1 kategorisinde ikinci oldu.
Federasyon başkanı Tolga Han Çinkitaş'ın da kızı olan Ceylin, olimpik branş olan "breaking"de elde ettiği bu başarıyla 2024 Paris Olimpiyatları öncesi umutları artırdı.
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