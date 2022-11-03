Türkiye Dans Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14 yaşındaki Ceylin, Graz kentinde gerçekleştirilen şampiyonada gençler 1 kategorisinde ikinci oldu.

Federasyon başkanı Tolga Han Çinkitaş'ın da kızı olan Ceylin, olimpik branş olan "breaking"de elde ettiği bu başarıyla 2024 Paris Olimpiyatları öncesi umutları artırdı.