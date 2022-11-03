Slavia Prag, Eden Arena'da Sivasspor'u ağırladı. Müsabakayı Sloven hakem Rade Obrenovic yönetti.

Gruptan çıkmayı garantileyen Sivasspor, deplasmandan beraberlikle döndü ve lider olarak son 16'ya kaldı.

Sivasspor'un golünü 28. dakikada Max Gradel penaltıdan kaydetti. Slavia Prag'ın golünü ise 65. dakikada Sivassporlu Dimitris Goutas kendi kalesine attı.

Grubu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan Sivasspor, 11 puanla lider çıkarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Grupta 2. olan Romanya'nın Cluj takımı, play-off turuna kalırken, Slavia Prag ile Kosova'nın Ballkani takımları Avrupa'ya veda etti.

Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetmişti. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyen Sivasspor bu beraberlikle 11 puana yükseldi.

Bu sezon Konferans Ligi'nde başarılı sonuçlara imza atan kırmızı beyazlılar, Slavia Prag karşısında Avrupa arenasındaki 28. maçına çıktı.

[Fotoğraf: AA]

TFF'den Sivasspor'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa'da yoluna devam eden Demir Grup Sivasspor için tebrik mesajı yayımladı.

"UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde G Grubu'nu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen Demir Grup Sivasspor'u tebrik ederiz. Temsilcimize ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz."

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

PENALTI - 27. dakikada Sivasspor penaltı kazandı. Gradel'in soldan ortasında Angielski'nin kafayla vurduğu topa ceza sahasındaki David Jurasek elle müdahale edince, hakem Obreovic penaltı kararı verdi.

GOL - 28. dakikada penaltıyı kullanan Gradel, meşin yuvarlak ile kaleci Kolar'ı ayrı köşelere gönderdi: 0-1.

34. dakikada Tiehi'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ali Şaşal üzerine gelen topu güçlükle çeldi.

Müsabakanın ilk yarısını Sivasspor 1-0 önde bitirdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

60. dakikada Olayinka'nın ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

GOL - 65. dakikada ev sahibi ekip beraberliği sağladı. David Jurasek'in sağdan kullandığı kornerde altıpasta Sivassporlu Goutas'tan seken top ağlara gitti. 1-1.

73. dakikada Doudera'nın sağdan ortasına arka direkte uygun durumda kötü bir vuruş yapan Tecl, meşin yuvarlağı üstten auta göndererek önemli bir fırsattan yararlanamadı.

77. dakikada David Jurasek'in soldan ortasında altıpas üzerinde yükselen Matej Jurasek'in kafayla vurduğu topu kaleci Ali Şaşal son anda çeldi.

Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Eden Arena.

Hakemler: Rade Obrenovic, Jure Praprotnik, Grega Kordez.

Slavia Prag: Kolar, Masopust (Dk. 46 Doudera), Ousou (Dk. 46 Santos), Kacharaba, David Jurasek, Tiehi (Dk. 57 Matej Jurasek), Dorley, Olayinka, Lingr, Ewerton, Sor (Dk. 46 Tecl)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Goutas, Appindangoye, Ziya Erdal, Ulvestad (Dk. 76 Saba), Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Charisis (Dk. 69 Yatabare), Gradel (Dk. 76 Ahmed Musa), Angielski (Dk. 69 Keita)

Goller: Dk. 28 Max Gradel (penaltıdan) (Sivasspor) Dk. 65 Dimitris Goutas (kendi kalesine) (Slavia Prag)

Sarı kartlar: Dk. 27 David Jurasek (Slavia Prag), Dk. 45 Gradel, Dk. 90+1 Ali Şaşal Vural (Demir Grup Sivasspor)

Rıza Çalımbay: Grubu lider tamamlamak bizim için çok değerli

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, grubun 6. ve son haftasında deplasmanda Çekya'nın Slavia Prag takımıyla 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Çalımbay, Slavia Prag karşısında sonucu elde edecek performansı gösterdiklerini belirtti.

"Buradan alacağımız bir puan bile bizi lider çıkaracaktı. Biz lider tamamladık ama bana göre grubun favori takımı Slavia Prag'dı. Mükemmel bir takımları ve taraftarları var. Bugün de çok iyi oynadılar. Biz de zaman zaman iyi oynadık, pozisyonlar bulduk, gereken yerde çok iyi defans yaptık. Zaman zaman çok bocaladık ama ihtiyacımız olan puanı aldık. Grubu lider tamamlamak bizim için çok değerli."

Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, grup liderliğinin ardından bu kulvardaki hedefleri ile ara transfer dönemindeki transfer planlamasında değişiklik olup olmadığının sorulması üzerine konuştu.

"Eksiklerimiz var. Mutlaka orayı tamamlayacak şekilde oyuncular almaya çalışacağız ama çok büyük bir bütçeye sahip değiliz. Mütevazı bir takımız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Üç senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Çok da iyi işler yapıyoruz. Türkiye'ye puanlar kazandırıyoruz. Bugün de yine milli maç gibi oynadık. Transfer yapmamız gerekiyor. Bunun yanında ligi de götürmemiz gerek. Onun için en az 2-3 iyi oyuncu almamız lazım. Bunları yapabilirsek hem ligde hem de Avrupa'da daha çok söz sahibi olabiliriz. Bana göre Trabzonspor, Fenerbahçe ve Başakşehir'in kadrolarıyla, bütçeleriyle yaptıkları şeyler normal. Sivasspor hepsinden daha başarılı bir şekilde Avrupa'da mücadele ediyor. Bu performansı devam ettirmek istiyoruz. Gruplardan sonra çok zorlu takımların da geleceğinin farkındayız. O zamana kadar çok iyi bir duruma gelmeliyiz ki o turları atlayalım. Bunun için de transfer çok önemli."