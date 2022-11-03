Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Ferencvaros ile karşılaştı. Karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetti.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada Anastasios Bakasetas filelerle buluşturdu. Bakasetas bu golle, Avrupa Ligi grup maçlarının hepsinde takımına gol katkısı sağlayan futbolcu unvanını elde etti.

Grubu 9 puanla üçüncü sırada tamamlayan bordo mavililer yoluna Avrupa Konferans Ligi'nden devam edecek.

Grubun diğer maçında ise Monaco, Kızıldız'ı 4-1 yendi. Monaco 10 puanla lider, aynı puana sahip Ferencvaros ise ikinci sırada Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi.

Bakan Kasapoğlu Abdullah Avcı'ya plaket verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, maçı öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'ya, bordo-mavili takım kariyerinde geride kalan 100. maçı nedeniyle plaket verdi.

Artvin'de çeşitli programlara katılan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, daha sonra Trabzonspor ile Ferencvaros takımları arasında oynanacak karşılaşmayı izlemek üzere Trabzon'a geldi.

Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoglu'dan Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'ya ödül https://t.co/8hCH33guM3 — Trabzonspor (@Trabzonspor) November 3, 2022

Bakan Kasapoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile karşılaşma öncesi saha kenarında Abdullah Avcı'ya içerisinde kramponun yer aldığı plaket takdim etti.

Avcı, bordo-mavili takımın geçen hafta UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız ile deplasmanda oynadığı müsabakada 100. karşılaşmasına çıkmıştı.

TFF'den Trabzonspor tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa'da yoluna devam eden Trabzonspor için tebrik mesajı yayımladı.

"UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitirerek yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundan devam edecek olan Trabzonspor'u tebrik ederiz. Temsilcimize ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz."

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 7. dakikada Trabzonspor golü buldu. Sol bindiren Eren Elmalı'nın pasına hareketlenen Bakasetas'ın ceza alanı önünden sert vuruşunda, yan direğe çarpan top filelerle buluştu. 1-0.

13. dakikada Bakasetas'ın pası sonrası topla buluşan Trezeguet'nin ceza alanı çizgisi yakınından şutunda , yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

15. dakikada yine Trezeguet'nin pasına hareketlenen Yusuf Yazıcı'nın yakın mesafeden vuruşunda, top üsten auta gitti.

22. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Bartra'nın kafa vuruşunda, kaleci Dibusz'u geçen topu çizgi üzerinde savunma çıkardı.

41. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Bakasetas'ın sol çaprazdan şutunda, kaleci Dibusz topu kornere çeldi.

İlk yarı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

67. dakikada Bakesetas'ın ceza alanı dışından şutunda top az farkla yandan auta gitti.

74. dakikada Zachariassen sağ tarafta Eren Elmalı'dan sıyrılarak topu Mercier'e aktardı. Bu futbolcunun uygun durumdaki şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

81. dakikada Vecsei'nin uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu uzaklaştırdı.

86. dakikada Paszka'nın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Kovacevic'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

87. dakikada Bardhi'nin ceza alanı dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Dibusz yatarak topu çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Harm Osmers, Robert Kempter, Dominik Schaal.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik (Dk. 62 Gbamin), Bakasetas (Dk. 69 Naci Ünüvar), Abdülkadir Ömür (Dk. 69 Bardhi), Trezeguet (Dk. 85 Doğucan Haspolat), Yusuf Yazıcı (Dk. 62 Djaniny).

Ferencvaros: Dibusz, Wingo, Samy Mmaee, Knoester, Paszka (Dk. 90 Redzic), Esiti (Dk. 61 Mercier), Laidouni, Vecsei, Zachariassen, Ryan Mmaee, Nguen (Dk. 82 Kovacevic).

Gol: Dk. 7 Anastasios Bakasetas (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Laidouni, Dk. 47 Samy Mmaee, Dk. 88 Vecsei (Ferencvaros) Dk. 45+1 Abdülkadir Ömür, Dk. 51 Hugo, Dk. 82 Bartha (Trabzonspor)

Abdullah Avcı: 9 puanla gruptan çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Ferencvaros karşısında ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.

"9 puanla gruptan çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Son dönemlerin ilk yarısı itibarıyla en iştahlı, görkemli oyununu oynadık. Oyun planına sadık kaldık. Pozisyon zenginliği, rakibe baskı, pozisyon vermeme anlamında istediklerimizi yaptık. İlk yarı itibarıyla büyük keyif aldık."

Avcı, ikinci yarı ise dengeli bir oyun olduğunu kaydetti.

"Kontrol bizim elimizdeydi. Rakibe sadece 1 şut pozisyonu verdik. Ancak daha fazla üretmeliydik. Oyuncuların sürelerini, sakatlıkları düşündük. Umut'un ufak sakatlığı vardı. İhtiyaç duysak alacaktık ama almadık. Oyuna giren çıkanlar doğru cevap verdi. Grubun liderini tek yenen takımız. 9 puanla 3. sırada kaldık. Kısmet, yol haritası böyle oldu. Oyuncularımı, rakibi tebrik ediyorum. Başakşehir lider çıktı, Sivasspor lider çıktı. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Ülke futboluna katkı sağlıyorlar."

[Fotoğraf: AA]

Avcı, bordo-mavili takımda teknik adam olarak 100 maç barajını aşmasına ilişkin konuştu.

"Trabzonspor ailesine, taraftarına, kulüp başkanına, çalışanlara, bütün personele, ekibime, oyuncularıma minnetlerimi sunuyorum. Hep beraber harika duygular yaşıyoruz. İkinci sene doluyor, üç sezon dolu dolu geçiyor. Bunun içinde 3 kupa, saygı, sevgi var. Organizasyonlar geliştirmeye çalışıyoruz. Şükranlarımı sunuyorum. Her zaman her yerde bu desteği bana gösterdiler. Onlardan bir ricam daha var. Onlarla çok güzel hikayeler yazıyoruz. Bizi bırakmasınlar. Pazar gününden itibaren onları full şekilde bekliyorum. Geçen sene beraber yaptıysak, ikinci şampiyonluk yoluna çıkarken onlara ihtiyacımız var."

Avcı, Gomez ve Umut Bozok'un yokluğunda sahaya sürdüğü Yusuf Yazıcı'nın performansından memnun olduğunu sözlerine ekledi.

Stanislav Cherchesov: İyi bir maç oynadık

Ferencvaros'un teknik direktörü Stanislav Cherchesov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirtti.

"Deplasmanda tabii ki biz de kazanmak istedik. Onlar da kazanmak istedi. İyi bir maç oynadık. Biz grup lideri olarak çıktığımız için mutluyuz. 47 yılın ardından grup lideri olarak bir sonraki aşamaya çıkmayı garantiledik."

Her maçın analizini yaptıklarını, bu karşılaşmanın da analizini yapacaklarını anlatan Cherchesov, bu şekilde yollarına devam edeceklerini kaydetti.